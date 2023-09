Pietraia, nuovo micronido comunale

ALGHERO – UnLa Commissione per i Lavori Pubblici, presieduta da Monica Pulina, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, sta effettuando una dettagliata supervisione dei progressi delle principali opere pubbliche all’interno della città.

Durante la mattinata del 31 Agosto, la commissione ha attentamente valutato lo stato di avanzamento del Micronido comunale ubicato nel quartiere Pietraia, una zona densamente popolata. In occasione di questa valutazione erano presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonello Peru, e il Responsabile Unico del Procedimento, Geometra Chelo. Questo progetto, avviato nel 2012 con la stesura di un progetto preliminare del valore di €450.000, ha attraversato una fase di finanziamento che è culminata nel 2017 con l’assegnazione di €360.000 da parte della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) tramite l’assessorato alla Sanità e Servizi Sociali. Tale finanziamento è stato ottenuto attraverso i fondi FSC 2007/2013 al quale si è poi aggiunto un ulteriore contributo da parte del Comune portando la cifra a circa 700.000€ . Nel 2020 sono stati avviati i lavori, con l’obiettivo di completare la struttura in tempo per l’apertura prevista nel mese di ottobre, salvo eventuali imprevisti.

È bene ricordare che Alghero è parte integrante del network delle “Città Amiche della Famiglia,” un’iniziativa che sottolinea ulteriormente l’impegno dell’amministrazione nel favorire politiche familiari inclusive. Il Micronido comunale avrà la capacità di ospitare fino a 19 bambini, con un’età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Questa struttura si inserisce all’interno del più ampio polo scolastico della Pietraia, il quale comprende già una scuola dell’infanzia, una scuola Primaria e una scuola Media. Il Micronido svolgerà un ruolo cruciale nel supportare sia i bambini stessi che le madri che lavorano, fornendo un sostegno prezioso durante la fase di crescita e sviluppo dei piccoli, fino al momento del loro ingresso nella scuola dell’infanzia.

Monica Pulina, presidente della Commissione Lavori Pubblici, ha commentato: “Siamo profondamente soddisfatti nel vedere il Micronido nel quartiere Pietraia prendere forma. Questo progetto rappresenta un tangibile segno dell’impegno dell’amministrazione nei confronti delle politiche familiari e del sostegno alle madri lavoratrici. La struttura non solo promuoverà il benessere dei bambini, ma costituirà anche una solida rete di supporto per le famiglie durante la delicata fase di crescita dei loro figli. Continueremo a lavorare instancabilmente per creare un ambiente in cui ogni famiglia possa sentirsi accolta e sostenuta.”