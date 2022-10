Pescatori in Amp, solidarietà da parte delle Borgate

ALGHERO – “Formare un comitato è un diritto fondamentale sancito dalla costituzione. I comitati sono formati da persone che si riuniscono per chiedere il miglioramento delle condizioni di vita nel proprio territorio di riferimento. Il comitato, oltre che a stimolare la responsabilità dei cittadini, spronandoli alla partecipazione, alle scelte inerenti la propria comunità, si fa promotore e interprete degli interessi e dei bisogni dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e delle istituzioni in genere. Il comitato in sintesi fa da tramite tra amministrazione e cittadini, cercando il dialogo costruttivo con le istituzioni.

Per quanto anzi detto non possiamo esimerci dall’ esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai pescatori dell’area Marina protetta del Parco di Porto Conte che stanno anch’essi chiedendo di aprire un dialogo partecipativo e costruttivo per difendere il proprio lavoro. Ci auguriamo che quanto prima si possa arrivare, con il dialogo, a una soluzione condivisa per le loro problematiche”.

F.to

I Presidenti dei Comitati di Borgata

Luca Rondoni – Fertilia/ Arenosu.

Tonio Zidda- Sa Segada/ Tanca Farrà .

Angelo Sanna-Guardia Grande/Corea.

Amabile Simbula – Santa Maria La Palma.

Tonina Desogos- Maristella.