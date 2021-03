Pesca, Vaccaro: “apprezzato il lavoro dell’assessorato”

ALGHERO – L’Assessore alle Attività Produttive, Giorgia Vaccaro, ha incontrato giovedì il responsabile regionale pesca dell’Associazione Generale Cooperative italiane (AGCI), Giovanni Angelo Loi, ( presenti anche il Dott. Martinez, funzionario dell’Assessorato, e il consigliere Maurizio Pirisi.). L’incontro segue quello tenutosi recentemente con il presidente dell’Associazione Imprese di Pesca Banchina Millelire. Numerosi i punti discussi nell’incontro, tenutosi in videoconferenza: dai fondi per la portualità e valorizzazione dei prodotti della pesca, alle problematiche legate allo sforzo di pesca nei nostri mari.

Si è parlato di vendita diretta dei prodotti del mare e degli interventi di efficientamento energetico che in questi giorni stanno interessando il mercato per la prima vendita del pescato sito in area portuale; e inoltre, delle attività praticate nella laguna del Calik, con rilevazione di alcune criticità che si cercherà di affrontare in maniera congiunta. Altro tema al centro dell’incontro, i ricci di mare. Apprezzata iniziativa del centro di spedizione nel mercato della Pietraia. “Il responsabile regionale, che rappresenta pescatori lagunari, di mare, operatori del corallo e subacquei professionali dell’area di Alghero – afferma Giorgia Vaccaro – ha espresso il suo apprezzamento per le iniziative condotte dall’Assessorato allo sviluppo economico e per le prospettive di azione presentate”.