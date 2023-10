“Pericolosa e non più rinviabile la messa in sicurezza delle fermate ATP in via de Martini”

SASSARI – “Ormai da anni alcune fermate dell’autobus situate nella trafficata via de Martini, hanno urgente necessità di essere messe in sicurezza, attraverso la realizzazione di pensiline illuminante con spazi adeguati per gli utenti, per la maggior parte composta da studenti, che quotidianamente utilizzano l’autobus per recarsi a scuola o al lavoro. Molte di queste fermate risultano infatti posizionate in prossimità di curve e dossi scarsamente illuminate, specialmente nel periodo invernale, quindi con un’altissima possibilità di incidenti e con seri rischi per l’incolumità dei cittadini.

In questi giorni, nei quali si discute l’approvazione del PUMS ( Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), chiediamo all’amministrazione comunale di concerto con l’ ATP, di provvedere con ragionevole urgenza, alla progettazione e alla realizzazione di fermate sicure con adeguata illuminazione, così da consentire a chi usufruisce dei mezzi pubblici, di poterlo fare in piena sicurezza. E sempre a proposito di sicurezza, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, chiediamo che venga messo in funzione l’impianto semaforico davanti alla scuola di Villa Gorizia sempre in via de Martini, già oggetto di numerose richieste di intervento da parte di Fratelli d’Italia.”