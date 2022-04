Pasqua e Pasquetta, elettronica e house all’Arcafè

ALGHERO – Ripartenza anche per la buona musica in alcuni dei locali più noti, storici e frequentati della Riviera del Corallo. In particolare, dopo la chiusura invernale, influenzata, ovviamente, anche dalle restrizioni dovute alle normative anti-Covid, ha già riavviato l’attività anche l’Arcafè. Il locale sul lungomare propone in questo weekend un programma con la classica offerta di cocktail, birre di vario tipo e food del bistrot con l’aggiunta di alcuni appuntamenti musicali di grande interesse. Per la Domenica di Pasqua dalle ore 15 ci sarà il mitico Alexskin a girare i dischi col suo classico stile in cui mixa brani del passato con novità di ambito tech-house. Per il lunedi di Pasquetta, musica dall’ora di pranzo con lo storico dj di tanti eventi locali e regionali Davide Merlini che proporrà un set vario tra dance e rock.

Durante il pomeriggio, intorno alle 16/17, ci sarà anche spazio per una primizia: l’esordio ad Alghero del nuovo progetto artistico e musicale di Massimiliano Achenza e Stefano Idili. Allee der Kosmonauten, questo il nome del duo nella veste di “elettronica contemporanea”, tra Sardegna e Berlino, con cui hanno già prodotto un lp “Stellar” con 10 canzoni già diffuse nelle varie piattaforme digitali e ora acquistabile pure in formato Cd.

Nel frattempo, Allee der Kosmonauten è stato scelto dall’artista internazionale (nata a Tel Aviv, ma residente tra New York e Berlino) Sharon Paz per sonorizzare il progetto “Carry on” ovvero il racconto storico, culturale e musicale di un importante sinagoga ubicata a Francoforte. Da questa sonorizzazione sono nati nuovi 5 brani (più due remix) che saranno pubblicati in un ep dal titolo “The Synagogue” dove ogni brano riprende, con suoni reali, la storia della Sinagoga e dunque una cucina, un’officina, un negozio, una sinagoga e l’addio obbligato, causa deportazione, di coloro che negli anni del nazismo la frequentavano. Un progetto realizzato col supporto degli Enti Pubblici sia della città di Francoforte che col Ministero della Cultura tedesco. La presentazione di questo nuovo lavoro da parte di Allee der Kosmonauten verrà realizzata questa estate, nel frattempo, questo lunedi, all’Arcafè si potrà sentire qualche brano di “The Synagogue” nel set preparato dal duo di musicisti, già all’attivo nelle band Autosuggestion e Morphia, Achenza e Idili.

Nel prossimo weekend, venerd 22 aprile, ci sarà anche spazio per la musica “in levare” nel locale Majorca Cocktail Bar (in via Majorca, centro storico), attività, che ha di recente cambiato gestione e ha arricchito la propria offerta di drink e birre, proporrà dalle ore 22.00 il set del sound system “Jahlsas” nel nuovo elegante e confortevole spazio “The room” e da qui la serata che avrà il nome di “Dub in the room”