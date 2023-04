“Parco si auto-assolve, ma l’Assemblea chiede il parere all’Avvocatura”

ALGHERO – “Abbiamo letto nei giorni scorsi dagli organi di stampa la nota stampa

del Parco di Porto Conte che “auto assolve” il proprio operato in

riferimento alla validità della delibera di proroga del Direttore

Generale che invece di concludersi con la fine del mandato

amministrativo ( giugno 2023 ) viene allungato per ulteriori due anni

interpretando l’articolo 5 dello statuto che in maniera chiara ( a

nostro avviso almeno è anche di quello del direttore dell’assessorato

all’ambiente regionale ) lo fa coincidere con la conclusione del mandato

amministrativo, la nota stampa invece in tutta fretta conferma la

validità dell’atto addirittura sostenendo che eventuali tempi per

ricorsi erano scaduti ( come se un atto nullo avesse tempi di scadenza )

e che l’assemblea aveva dato il giusto indirizzo ( anche qui il voto

contrario dell’opposizione era ben chiaro ) , la nota però omette di

dire che l’assemblea( tutta ) dell’altro giorno ha dato mandato alla

presidenza di chiedere all’avvocatura regionale l’interpretazione

autentica dell’articolo 5 dello statuto , ragion per cui tutta questa

fretta di confermare gli atti in contestazione fanno intendere ai più

che proprio tutto chiaro non è , ed inoltre l’assemblea nella sua

richiesta di chiarimenti dell’altro giorno e stata molto chiara nel

voler attendere risposta sia per il futuro e sia per il presente ( e non

come dichiarato nella nota stampa dove si fa intendere che il

chiarimento deve servire solo per il futuro ), per cui sarebbe

più prudente attendere la risposta ( prima di avventurarsi in auto

assoluzioni ) è ancora più prudente sarebbe evitare nel frattempo che si

firmassero atti che a seconda della risposta cagliaritana potrebbero

essere nulli , ma siamo certi comunque che la Presidenza farà di tutto

per chiarire questo quesito e per rassicurare l’intera assemblea del

Parco”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD