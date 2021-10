Parco, Progetto Bats: incontro, aperitivo e notturna

ALGHERO – Oggi, martedi 12 ottobre terzo appuntamento per il progetto Bats a cura del Ceas di Porto Conte. Aperitivo all’Agriturismo Agave e Bat Night con una passeggiata notturna guidata da esperti. Coinvolgimento delle comunità locali. “La Sardegna per lo sviluppo sostenibile: Aperitivo con i pipistrelli.” Il CEAS Porto Conte, in collaborazione con il Centro per lo studio e la protezione dei pipistrelli in Sardegna, si prepara per il terzo evento in programma nell’ambito del Progetto Bats inserito nel calendario nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Appuntamento a Martedi 12 Ottobre, dalle ore 18 alle 20, presso l’Agriturismo Agave Alghero (Reg. Gutierrez, podere n° 10), una delle aziende certificate dal Parco che ha permesso l’installazione di un Bat-detector nella sua proprietà per il monitoraggio dei pipistrelli.

Un aperitivo con i prodotti a km0 del Parco e un momento di confronto, a cui farà seguito la Bat Night. una passeggiata notturna guidata dagli esperti con il supporto del Bat-detector, alla scoperta dei movimenti e del volo delle diverse specie di pipistrelli. I posti sono limitati ad un massimo di 25 partecipanti nel rispetto delle regole di contenimento del contagio da COVID 19. Prenotazioni nominative on line all’indirizzo bats.ceas.parcoportoconte@gmail.com. L’evento, in collaborazione con La Regione Autonoma della Sardegna e promosso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sotto l’egida dell’Agenzia Regionale ARGEA, ha l’obiettivo di favorire un vivo coinvolgimento della comunità rurale locale dell’area della Nurra e creare la consapevolezza della necessità di tutelare e conservare le diverse specie di chirotteri, più comunemente noti come pipistrelli