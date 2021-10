Forza Italia colonna a Olbia e Alghero

ALGHERO – “Straordinario risultato di Nizzi e Forza Italia a Olbia. Efficace dimostrazione che l’impegno, il lavoro e i risultati vengono premiati dalle nostre comunità. Ecco perché Forza Italia ad Alghero rappresenta la colonna portante dell’area moderata e sicuro riferimento per le famiglie e le imprese algheresi. In bocca al lupo a Settimo e a tutti i consiglieri eletti, compresi quelli della coalizione di centro sinistra che dovranno collaborare per il bene di Olbia”, così sui social Forza Italia Alghero che commenta il risultato eccezionale di Olbia. Città che.x come Alghero, si conferma roccaforte azzurra