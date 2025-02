“Parco, massimo sostegno al presidente Orru’”

ALGHERO – “Con riferimento alle recenti dichiarazioni dell’opposizione riguardo alla riunione andata deserta organizzata dal Parco di Porto Conte, desideriamo chiarire e ribadire alcuni punti importanti. L’affermazione che tale episodio rappresenti una sfiducia nei confronti del Presidente dell’Assemblea, in quota PD, è del tutto infondata e non corrisponde alla realtà dei fatti. nell’ultima riunione si sono verificate assenze di alcuni consiglieri di maggioranza dovute a impegni personali in alcuni casi imprevisti, cosa che può verificarsi nel corso di un mandato.

Ci preme ricordare che la stessa opposizione sembra dimenticare le difficoltà riscontrate durante la scorsa legislatura, quando, sotto il loro governo, si verificava frequentemente l’impossibilità di raggiungere il numero legale in assemblea, a causa delle numerose assenze dei componenti della maggioranza, che portavano all’annullamento delle riunioni. Queste difficoltà non vennero mai interpretate come una sfiducia nei confronti del Presidente, ma piuttosto come il risultato delle difficoltà organizzative e logistiche tipiche di ogni organismo collegiale.

Desideriamo, inoltre, rassicurare i colleghi dell’opposizione che non esiste alcuna frattura o tensione con il Presidente dell’Assemblea, che sta lavorando dal primo giorno coinvolgendo anche l’opposizione nella programmazione dei lavori. Continuiamo a lavorare in modo costruttivo e collaborativo, come sempre, per il bene della nostra comunità e per una gestione corretta degli enti locali. Invitiamo pertanto l’opposizione ad evitare letture strumentali della situazione e a concentrarsi sull’importante lavoro che ci attende, nell’interesse di tutti.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico

Orizzonte Comune