Parco, marchio qualità: 7 nuove imprese

ALGHERO – Si arricchisce il numero delle imprese con il marchio di Qualità Ambientale del Parco di Porto Conte. Il Comitato della Rete dei Parchi e delle Aree Protette si è riunito per deliberare il rilascio della Concessione del Marchio a sette imprese del territorio che potranno fregiare i propri servizi e prodotti col marchio del Parco di Porto Conte.

Lo scorso 13 maggio, il Comitato della Rete dei Parchi e delle Aree Protette si è riunito per deliberare il rilascio della Concessione del Marchio a sette imprese del territorio che potranno fregiare i propri servizi e prodotti col marchio del Parco di Porto Conte. Si tratta di cinque imprese agricole e di due imprese del settore dei servizi turistici. In particolare sono state certificate le aziende Chea De Oro, Saccu Davide, Dolores Salis ed Elia Salis, partner del Parco nella filiera cerealicola promossa dall’Ente, e l’Agriturismo Isidoro per il comparto olivicolo. Nel settore turistico si registrano una new entry di grande rilevanza, quale l’Hotel El Faro e la conferma del prestigioso Hotel dei Pini al suo secondo rinnovo.

«La certificazione ambientale a nuove imprese ci riempie di orgoglio – ha detto il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca – e conferma che la nostra area protetta è sulla buona strada nelle politiche di sviluppo socio economico secondo i principi della sostenibilità ambientale». Il Marchio di Qualità, istituito dal 2012, è uno strumento utile per coniugare le azioni di tutela ambientale e la valorizzazione di attività ecocompatibili. Non solo, le imprese certificate, impegnandosi attivamente ad utilizzare prodotti e servizi del sistema della rete dei parchi, contribuiscono a rafforzare il sistema economico locale con un’offerta produttiva e turistica di alta qualità.