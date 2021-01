Parco, il Mase nel tg Studio Aperto

ALGHERO – La scorsa settimana una troupe di Mediaset si è recata al Mase. La nota giornalista Roberta Floris ha documentato la riapertura (purtroppo breve per le nuove restrizioni del Governo) del Museo dedicato ad Antoine De Saint-Exupéry. Alla presenza del direttore artistico Massimiliano Fois sono state illustrate alcune delle peculiarità di uno dei gioielli del Parco naturale regionale di Porto Conte, ubicato nella Torre Nuova ad Alghero. Museo che racconta la vita dello scrittore francese autore de “Il piccolo Principe”, romanzo tra i più venduti e tradotti nella storia della letteratura moderna. La struttura è attualmente chiusa in ottemperanza delle prescrizioni indicate nell’ultima ordinanza del Ministro Speranza riguardo le misure anti-Covid (Sardegna da zona gialla ad arancione).