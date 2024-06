Parco e Amp, dimissioni di Presidente e Cda: ora la palla alla nuova maggioranza

ALGHERO – “Con nota formale indirizzata all’Azienda Speciale del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca Presidente e legale rappresentante della stessa Azienda e i due componenti il Consiglio Direttivo, Adriano Grossi e Pasqualina Bardino, rassegnano dalla data odierna le loro dimissioni dal Consiglio Direttivo”, cosi nella comunicazione diffusa da Casa Gioiosa riguardo i vertici del Parco di Porto Conte e AMO Capo Caccia Isola Piana che, adesso, dovranno trovare nuova definizione con le indicazioni provenienti dalla nuova maggioranza e dal sindaco Cacciotto.

“A termini di Statuto i componenti il Direttivo, benché dimissionari, resteranno in carica fino all’insediamento dei successori che saranno nominati dalla nuova Assemblea del Parco. Non appena completate le operazioni in corso riguardanti la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri eletti del nuovo Consiglio comunale di Alghero, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale, i nuovi eletti assumeranno contestualmente il ruolo di componenti l’Assemblea del Parco di Porto Conte”.