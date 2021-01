Parco di Porto Conte sul magazine Style del Corsera

ALGHERO – Alghero, grazie alle bellezze e attrattive del Parco di Porto Conte, sulle pagine del magazine Style del Corriere della Sera. Ancora una volta la Riviera del Corallo è alla ribalta nazionale grazie anche alla continua azione promozionale e comunicativa. La giornalista, scrittrice ligure Ornella D’Alessio ha dedicato alcune pagine del mensile all’oasi verde e naturalistica chiamata dai romani, come riportato nell’articolo, Porto Nympheus.

Tra le righe vengono messe in evidenze le possibilità che offre questa parte del territorio del Comune di Alghero e dunque dalle falesie di Punta Giglio agli avvistamenti dei grifoni che nidificano a Punta Cristallo fino alle scogliere a picco sul mare tra le isole Foradada e Piana. Luoghi perfetti da ammirare mentre si cammina dentro quella cornice sempre più diffusa di “slow e green mobility” e questo grazie anche alla classica visita alle Grotte di Nettuno. Per arrivarci, da terra, si devono, infatti, affrontare i 640 gradini dell’Escala del Cabirol.

Ornella D’Alessio, giornalista che ha visitato oltre 100 località, restando ammaliata da Alghero, si sofferma sul meraviglioso percorso che conduce alla bellezza di gallerie, stalattiti e stalagmiti, ai piedi delle pareti di roccia calcarea. E poi le escursioni a cavallo nella baia di Porto Ferro fino a raggiungere il lago di Baratz per arrivare alla Torre Nuova divenuta sede del Museo di Antoine de Saint-Exupéry (Mase) con l’esposizione anche degli scatti che il fotoreporter John Phillips fece al pilota francese per la rivista Life. Insomma, come recita il titolo dell’articolo, una “Principesca fuga d’inverno” tra gite di mare, relax, bontà e in un clima unico, pure a gennaio. “Ancora una volta la storia, le bellezze, la natura di Alghero e nello specifico del Parco di Porto Conte vengono esaltati nei media nazionali e ciò non può che far piacere e ci ricorda il tesoro che rappresenta questo territorio anche in bassa stagione, pure nei mesi invernali”, commenta il Presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca.