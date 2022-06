“Parco di Porto Conte sempre più colonna dell’offerta ambientale regionale” |video

ALGHERO – “Nell’ambito di uno stretto raccordo con l’Amministrazione comunale di Alghero, conclusasi con la recente istituzione dell’Ecomuseo di Porto Conte, istituito dalla Regione Sardegna e primo Ecomuseo regionale riconosciuto, l’Ente Parco ha investito negli ultimi anni nel potenziamento della propria offerta ciclo-escursionistica per assicurare ai visitatori una ampia gamma di attrattive per la fruizione naturalistica. Dopo un lavoro di quasi un anno e mezzo presentiamo oggi la nuova e riqualificata offerta sentieristica e ciclo-escursionistica dell’Oasi faunistica di Prigionette – Porto Conte e quella della penisola di Capo Caccia”, questa l’introduzione, da parte del Presidente Raimondo Tilloca, all’incontro coi giornalisti dei media locali e regionali che è proseguito con gli interventi del Sindaco Mario Conoci, che ha ribadito l’importanza del lavoro svolto dal Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, e del Direttore Mariano Mariani, che oltre ha illustrare le attrazioni dell’Ecomuseo, con la novità, appunto dei nuovi percorsi di Prigionette e della Villa romana di Sant’Imbenia, ha fatto un passaggio su quanto emerso, sempre durante la conferenza stampa, riguardo quanto evidenziato da Forestas: “Abbiamo un rapporto che va avanti da tempo, con uno scambio epistolare in cui emerge la nostra richiesta di incontrarci per rinnovare la convenzione tra i due Enti”. Sul tema anche Conoci ha evidenziato che “non c’è nessun caso, come fatto emergere da qualcuno, ma solamente la volontà di rendere fruibili le bellezze della nostra terra che appartengono solo ai sardi e a nessun’altro”.

Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti della società ciclistica Alghero Hd Mistral, che ha sottolineato quanto i turisti ringraziano per la presenza dei percorsi e per la loro cura, e poi ExplorAlghero che ricordano l’importanza di garantire dei tracciati ben chiari e indicati per evitare che vi siano presenze antropiche eccessive e in luoghi e aree, dal punto di vista naturalistico, più delicate. Insomma un incontro ottimamente riuscito che apre la stagione del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana i quali rappresentano sempre di più dei baluardi, delle colonne dell’offerta ambientale e naturalistica dell’intera regione e questo anche grazie alle nuove attrazioni avviate dall’attuale gestione dell’Ente che vede anche la presenza, nel Cda, oltre al Presidente Tilloca, anche di Adriano Grossi e Lina Bardino“, è stato detto in conclusione. A seguire c’è stato un breve “tour” nel percorso di Prigionette verso Cala Barca per i giornalisti presenti a bordo delle macchinine elettriche.

