L’Ecocentro di Ungias si rafforza, apre anche la domenica

Si rafforza il servizio dedicato a quanti non riescono a conferire i propri rifiuti negli orari e nei giorni prestabiliti. Dal prossimo 19 giugno sarà infatti attivo il servizio di apertura estiva domenicale ( avviato per la prima volta la scorsa estate) dell’Ecocentro di Ungias, in attesa che si concludano i lavori di manutenzione dell’Ecocentro di Galbobeddu, al centro di importanti lavori di manutenzione ordinaria a carico della Ciclat e di lavori straordinari a carico dell’Amministrazione Comunale, lavori necessari per poterne garantire il funzionamento in sicurezza. L’ intervento ha richiesto sopralluoghi congiunti tra la ditta e funzionari dell’Amministrazione comunale al fine di valutare lo stato dei luoghi interessati dagli interventi di adeguamento in particolare degli impianti di prima pioggia, concordando la necessità di aggiornare la progettazione con perizia tecnica. Si è quindi proceduto alla progettazione definitiva e all’ affidamento dei lavori alla ditta CTM per circa 40.000 euro

Le condizioni ritenute essenziali dalla Stazione Appaltante prevedono:

1. Rimozione delle vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia esistenti, fornitura, allaccio e installazione di nuove vasche per il trattamento, ciascuna dotata di: pozzetto scolmatore, serbatoio di accumulo delle acque di un evento meteorico pari ai primi 5 mm di precipitazione, quadro elettrico e pompa di rilancio delle acque di prima pioggia alla pubblica fognatura, sistema di depurazione composto da disabbiatore e deoliatore con filtro a coalescenza, pozzetto per prelievi fiscali, eventuali nuove linee di scarico necessarie e loro allaccio con sifonatura ispezionabile alla pubblica fognatura (rete acque bianche e rete acque nere), eventuali linee elettriche necessarie per l’alimentazione dei quadri elettrici e delle pompe sommerse;

“Si tratta di lavori necessari richiesti da parecchi anni alle Amministrazioni che si son succedute senza che mai vi fosse stato alcun intervento come se la sicurezza fosse un aspetto secondario. L’intervento infatti non solo era necessario ma anche obbligatorio per la sicurezza sia ambientale che dei lavoratori. Aspetti che devono passare sempre in primo piano anche se questo può generare alcuni disagi, per i quali, comunque, ci si scusiamo con l’ utenza. Sappiamo che il dovere dell’Amministratore è quello di agire con perizia e nell’interesse della collettività, anche quando questo non crea consenso facile” dichiara al riguardo l’Assessore all’ambiente Andrea Montis.

La ditta incaricata è in attesa di ricevere le forniture dei materiali che risultano di difficile reperibilità, come noto, in questa fase storica. I lavori dureranno poco meno di una settimana.

L’Ecocentro di Ungias, invece, proprio per soddisfare l’utenza è temporaneamente aperto con orario continuato dal Lunedi al Sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Rimane sempre attivo, con attese massimo di due giorni, l’efficiente servizio di ritiro degli ingombranti presso il proprio domicilio che raggiunge anche le zone dell’ Agro. La prossima settimana, infine, verrà data comunicazione degli orari di apertura domenicale dell’ Ecocentro di Ungias.