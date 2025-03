Parco di Porto Conte, Progetto BioYouToon: un’iniziativa di grande successo

ALGHERO – Lo scorso 20 Marzo la storica e splendida cornice di Casa Gioiosa, sede dell’Azienda speciale del Parco di Porto Conte, ha ospitato la conferenza conclusiva del Progetto BioYouToon: un’iniziativa di grande successo per la sensibilizzazione sulla Biodiversità.

Si è conclusa con successo la conferenza finale del progetto BioYouToon, tenutasi presso il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.

L’evento ha segnato la chiusura di un’iniziativa finanziata dal programma Erasmus+, che ha visto la collaborazione di sei organizzazioni provenienti da Italia, Germania, Austria, Turchia e Finlandia, con “Mv International” nel ruolo di partner attivo ovvero l’associazione di organizzazioni senza scopo di lucro che promuove il coinvolgimento sociale, organizza corsi di formazione ed eventi, e guida attività di sviluppo comunitario ed ha come missione la creazione di società inclusive, sostenibili e riflessive.

La conferenza che si è svolta nella sede del Parco di Porto Conte ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ente Parco, studenti dell’Istituto Roth-Piazza Sulis di Alghero, rappresentanti delle organizzazioni partner, membri del GUS di Alghero, nonché esponenti di enti locali e associazioni del territorio.

La giornata dedicata all’evento “BioYouToon” ha avuto come obiettivo primario la sensibilizzazione e l’educazione dei giovani sull’importanza cruciale della biodiversità e questo tramite l’innovativo utilizzo del webtoon, il progetto ha mirato a stimolare l’interesse e l’azione consapevole nei confronti della conservazione ambientale.

La creazione di webcomic interattivi e visivamente coinvolgenti ha permesso di trasmettere messaggi chiave sulla biodiversità in modo efficace e accessibile, promuovendo al contempo la collaborazione tra ricercatori e organizzazioni. Ma non solo, infatti, l’importante progetto ha, permesso di accrescere la consapevolezza sulla biodiversità tra i giovani partecipanti, creare strumenti educativi innovativi e coinvolgenti, promuovere la collaborazione internazionale nel settore della conservazione ambientale e diffondere le buone pratiche per la tutela della biodiversità.