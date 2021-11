Parco, Borgate a Conoci: approvare subito il Piano, forza!

ALGHERO – “Le borgate costiere di Maristella e Guardia Grande attendono da decenni il Piano del Parco di Porto Conte, vedendo in esso motivo di freno allo spopolamento, di opportunità e di rilancio del territorio. L’attuale Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Mario Conoci, avrebbe tutte le carte in regola per rivedere e approvare finalmente questo strumento di programmazione che nessuno, in precedenza, ha avuto la cortesia di portare a conclusione. Altrimenti ci dica, l’attuale Sindaco, cosa si nasconde dietro questa volontà di lasciare tutto com’è. Da quale malattia vengono colpiti i candidati alle elezioni quando poi assumono cariche di responsabilità? Viene naturale pensare che vi siano dietro interessi particolari ma, Sindaco Conoci, al di là delle congetture, lo dia lei un segnale di concretezza. Noi siamo pronti a collaborare per approvare il Piano del Parco di Porto Conte entro 6 mesi. Ci coinvolga e chiudiamo questo capitolo, forza!”

Tonina Desogos – Presidente Comitato di Borgata di Maristella