“Parco, scrigno ambientale: giusto sostenerlo per tutela e sviluppo”

ALGHERO – “Il nostro Parco è un unicum, anche perchè il nostro Parco, è ripeto nostro, ha la sua assemblea che coincide col Consiglio Comunale e inoltre nominiamo il Consiglio d’Amministrazione, dunque non è vero che non ci riguarda, anzi proprio l’opposto”, così Gianni Martinelli, capogruppo della lista civica di centro “Noi Riformiamo Alghero”, che ha ribadito l’importanza di aver erogato all’ente con la sede principale al Tramariglio di “poter usufruire, grazie a questa amministrazione, di un finanziamento strutturale”.

Ma non solo. “Infatti voglio evidenziare, restando sempre nell’area Parco, che grazie all’acquisizione dei terreni di Punta Giglio”, operazione voluta e portata avanti dall’assessore Enrico Daga, “stanno giungendo all’Amministrazione, dunque ad Alghero, importanti finanziamenti per tutelare e rinaturalizzare l’area”

Per chiudere, “Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta rappresentano uno scrigno ambientale di grande rilievo e dalle enormi potenzialità, anche in termini di crescita economica, oltre che ambientale, del nostro territori, per questo sostenere tale ente, anche con dei fondi comunai, è un atto dovuto che troverà ristoro e positività anche nel prossimo futuro”.