Parcheggi Alghero si cambia: pagamento con l’app Flowbird

ALGHERO – Tutti i parcheggi spiaggia, dalla zona Lido fino alle Bombarde – a cui si aggiunge il parcheggio in Piazzale della Pace – serviti dalla mattinata odierna con possibilità di pagamento tramite App Flowbird, disponibile per tutti i dispositivi Android e IOS. Con l’applicazione sarà possibile pagare la sosta in 3 semplici passaggi: Il GPS verrà utilizzato per identificare automaticamente dove sei parcheggiato. Riceverai una notifica gratuita prima della scadenza della sosta e pagherai solo il tempo di sosta effettivo. L’aggiornamento sarà in seguito esteso su tutti i parcometri dell’area urbana gestiti dall’Alghero in House una volta sostituite le vecchie attrezzature