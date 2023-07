Parcheggi ad Alghero, Piras rassicura: “Nuove aree e zone per auto e moto”

ALGHERO – “Sulle aree sosta del comune di Alghero, compresi i parcheggi a pagamento temporaneo, è in corso nell’ultimo anno una piccola-grande rivoluzione. Fatta di individuazione di nuove zone da destinare alla sosta di auto e moto, maggiore sicurezza, completa sostituzione di tutte le attrezzature e l’ammodernamento delle tecnologie, in un’ottica di miglioramento ed efficientamento del servizio”. L’assessore con delega alla mobilità urbana, Emiliano Piras, replica indirettamente alle dichiarazioni scomposte di alcuni consiglieri di minoranza su cui peraltro pesano indelebili responsabilità amministrative del passato, approfittando per snocciolare qualche dato e sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, lo stato di totale precarietà e grande inefficienza ereditato dall’amministrazione Conoci sul più ampio versante della viabilità, che dall’atto del primo insediamento ha dovuto far fronte ad innumerevoli carenze strutturali e gravissime falle gestionali. Il nuovo contratto di gestione dei parcheggi, di importo peraltro inferiore rispetto al precedente con la scelta di affidare in servizio alla società Alghero in House, è stato stipulato nel giugno del 2022 e prevede importanti investimenti nell’arco degli anni, che porteranno ad un netto miglioramento dell’offerta e della gestione complessiva. E’ il caso del parcheggio interrato di Piazza dei Mercati, per anni lasciato in totale stato di abbandono e alla mercé dei vandali, oggi oggetto di interventi significativi che hanno prodotto il risultato di risolvere una buona parte del problema-parcheggi per residenti e operatori commerciali del centro storico. 350 mila euro gli investimenti programmati da bilancio per l’anno 2023, con la sostituzione dell’intero parco “parcometri” della città, così da offrire un servizio finalmente moderno, veloce ed efficiente: pagamenti con App, possibilità di attivare tariffe dedicate alle diverse tipologie di utilizzatori, transazioni sicure.

A dimostrazione di una graduale inversione di rotta rispetto al passato e nonostante gli odierni ritardi nell’attivazione dei parcheggi a pagamento nelle spiagge, dovuti a lungaggini burocratiche sommate alle note difficoltà riscontrabili, ormai a livello mondiale, nel reperimento sul mercato delle attrezzature digitali, alla data del 12 luglio 2023 gli incassi dei parcheggi blu sono superiori di circa 30.000 euro rispetto al 2022. Un nuovo corso che ha riguardato anche i rapporti contrattuali con gli addetti alla sosta, per la prima volta debitamente formati e divenuti “ausiliari della sosta”, con la possibilità di effettuare maggiori controlli e presidiare le zone, a garanzia dei corretti pagamenti dei singoli parcheggi. “Sarebbe decisamente più costruttivo se tutti pensassimo a contribuire con proposte ed un leale confronto a risolvere criticità e problemi comuni – chiude Emiliano Piras – non è certamente andando contro l’operato della struttura e gli uffici comunali che lavorano all’interno del quadro normativo che si collabora e contribuisce a far crescere la città”.