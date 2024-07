“Paraules a la Plaçeta del Moll”, ancora un successo dell’algheresità

ALGHERP – Successo che si ripete oltre le previsioni per l’evento della cultura popolare tra i più apprezzati. L’Associazione Cabirol centra ancora l’obiettivo di raccogliere nella Piazzetta del Molo tantissimi algheresi e visitatori. Paraules en plaça, una progetto efficace che mette insieme e convivialità, che l’Associazione Cabirol attua da tempo e che accontenta residenti e visitatori. Plauso da parte del Sindaco Cacciotto e dei residenti dell’Alguer Vella.

Un grandissimo successo la manifestazione “Paraules a la Plaçeta del Moll” riportato in piazza per la terza edizione dall’Associazione Culturale Cabirol. Sabato scorso, 29 giugno, la scena si è ripetuta, con una crescita oltre ogni aspettativa. La Piazzetta del Molo è diventata il cuore pulsante della città vecchia, con una atmosfera che solo lo stare insieme con la musica, le persone, l’allegria, il senso di una comunità che si ritrova magicamente con i colori e i sapori di casa riesce a trasmettere. Un angolo tra i più suggestivi e intimi che l’Associazione Cabirol ha scoperto alcuni anni fa e che, con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero intende continuare a valorizzare quale luogo di cultura e dell’identità algherese.

L’Associazione ha regalato una serata musicale che ha auto tra i protagonisti Claudia Crabuzza, Gabriella Caria, Anna Maria Multineddu, Piero Sotgiu, Berto Calaresu, Franco Mulas, Alessandro Pulina, Tore Nieddu. Ma non solo musica, l’evento è stato certamente uno degli appuntamenti culturali popolari più riusciti dell’estate : ha richiamato tantissima gente, lasciando a tutti una gradevole sensazione di autenticità e di grande trasporto, pur nella sua estrema semplicità ed essenzialità. “Siamo molto contenti del risultato ottenuto – afferma Giovanni Chessa, presidente dell’Associazione Cabirol – Ringrazio il Comune e la Fondazione Alghero per il patrocinio, le aziende locali che ci hanno sostenuto, i residenti del Centro Storico che si sono prodigati, in particolare i componenti del Comitato di Quartiere Roberto Barbieri e Antonella Succu. Il nostro progetto è molto semplice, consiste nel fare le cose che piacciono a noi algheresi : stare insieme, divertirci, ritrovarci, ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Tutto questo mettendo insieme la qualità dei nostri artisti che portano alto il nome di Alghero e la cifra popolare di tanti altri. Il resto viene da sé. Siamo convinti che i visitatori che si sono imbattuti nello straordinario spettacolo offerto abbiano capito, e gradito, quale sia la cifra della nostra identità, senza artifici di alcun tipo”.

Una serata all’insegna dell’algheresità, senza alcuna forzatura di tipo folkloristico, che ha visto presente il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, che dal palco ha voluto sottolineare “il valore di questo tipo di eventi che rafforzano il senso di una comunità, sostengono la promozione della lingua, valorizzano le risorse artistiche algheresi”. Paraules en Plaça è stata realizzata con il volontariato dei componenti l’Associazione Cabirol e grazie anche al contributo delle aziende come Supermercati Coop Alghero, Bar Milese e la San Giuliano. Fondamentale il volontariato dei componenti dell’Associazione Cabirol, Luigi Meloni, Carlo Lai, Giovanni Mura, Nicoletta Bigi, Lelle Urgias, Antonio Carboni, Armando Baschini ai quali Giovanni Chessa rivolge un ringraziamento speciale. “Si può fare la canzone algherese elevandola e rendendola di grande impatto, grazie alla presenza di musicisti di spessore e di autori dall’innegabile talento come Claudia Crabuzza che forse la città non ha mai ringraziato abbastanza. Soprattutto con la naturalità di parlare la nostra lingua, con la voglia di ritrovarci, stare insieme e divertirci”, conclude.