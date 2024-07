“Ai margini della notte. Libro e autori in città”, Budruni presenta “Il notaio di Ibiza”

ALGHERO – Ripartono gli appuntamenti estivi de “Ai margini della notte. Libro e autori in città”, rassegna curata dalla libreria Il Labirinto Mondadori in collaborazione con l’Associazione Culturale Alghenegra.

I primi tre appuntamenti si terranno nell’area esterna del Ristorante Movida, in piazza Pasqual Gall alle 19,30. Si comincia sabato 6 luglio con la presentazione del nuovo libro di Antonio Budruni, “Il notaio di Ibiza”. L’autore dialoga con la professoressa Laura Viglietto.

Coordina Pinuccia Sechi.

Con questa nuova pubblicazione Budruni ci porta nella Alghero del XVI secolo, nel momento in cui la città raggiungeva l’apice della sua crescita economica, politica e sociale. Un lavoro ricco di una robusta documentazione storica che pone al centro la città murata, la vita quotidiana dei suoi abitanti e dei forestieri, prevalentemente catalani e liguri, che si dedicavano alla pesca del corallo e ai traffici mercantili. Simon Jaume, originario di Ibiza, era il segretario particolare di Lluis de Requesens, ambasciatore di Spagna nella Santa Sede. Nel 1569, mentre rientrava in Spagna, fece naufragio nella spiaggia di Alghero. Da qui prende corpo e forma il romanzo. Il notaio Simon Jaume fu uno dei più importanti e illustri cittadini di Alghero, si maritò quattro volte, ebbe numerosi figli e fu uno dei protagonisti, in qualità di notaio, del processo contro i frati conventuali di San Francesco che convivevano con prostitute e donne di malaffare.

Un romanzo che si legge d’un fiato e che svela una realtà quasi del tutto sconosciuta.

La rassegna prosegue poi sempre presso il ristorante Movida lunedì 8 luglio con la presentazione del libro “L’Altra. Storia di un’amante” della giornalista Elvira Serra e sabato 13 luglio con la presentazione del libro “il medico di Caller” di Graziella Monni.