“PalaManchia, cantiere fermo: solo propaganda da Cacciotto e Daga”

ALGHERO – “Sul Palamanchia siamo di fronte all’ennesimo caso in cui la propaganda dell’Amministrazione Cacciotto si scontra con la realtà dei fatti. Da due anni il Sindaco e l’Assessore competente continuano ad annunciare la conclusione dei lavori, ma la verità è che il cantiere è sostanzialmente fermo da oltre un anno e numerose opere risultano ancora incomplete”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.

“Parliamo di un intervento di modesta entità economica e tecnica, pari a circa 75 mila euro, con contratto stipulato nell’agosto del 2024 e tempi di esecuzione fissati in appena 64 giorni. Eppure, a distanza di molti mesi dalla scadenza prevista, il Palamanchia continua a presentare criticità evidenti che impediscono di considerare conclusi i lavori e pienamente fruibile la struttura”.

“Ancora oggi manca la posa del linoleum nelle aree di accesso. In diversi punti rimane il cemento a vista, che si sta deteriorando e sbriciolando, con il rischio concreto di arrecare danni anche al nuovo parquet realizzato all’interno del palazzetto. Lo stesso parquet, inoltre, non risulta completato secondo le previsioni progettuali: necessita ancora della particolare verniciatura sportiva prevista, mentre la superficie mantiene l’aspetto del legno naturale, con un risultato esteticamente inaccettabile per una struttura che avrebbe dovuto essere già restituita alla città”.

“A ciò si aggiungono le preoccupazioni legate all’impianto antincendio, che necessita del completamento delle procedure di collaudo e certificazione. È una situazione che non può essere sottovalutata e che merita risposte immediate”.

“Il Palamanchia rappresenta una delle strutture sportive più importanti della città. Fu riqualificato nel 2011 dalla Giunta Tedde grazie a un investimento di 935 mila euro e al generoso contributo della famiglia Manchia. Gli attuali lavori di adeguamento alle norme CONI erano stati progettati e finanziati nella precedente consiliatura. Per questo motivo appare ancora più incomprensibile l’incapacità dell’attuale Amministrazione di portare a termine un intervento che avrebbe dovuto richiedere poche settimane”.

“Purtroppo il caso del Palamanchia non è isolato. Stiamo assistendo a un metodo di governo che si ripete costantemente: annunci, conferenze stampa, proclami, date di apertura sbandierate ai quattro venti e immancabili passerelle davanti ai cantieri. Poi però arrivano i ritardi, i blocchi, le opere incompiute e il silenzio dell’Amministrazione. Lo abbiamo visto per diverse opere pubbliche cittadine e lo stiamo vedendo ancora oggi”.

“Il Sindaco e l’Assessore abbandonino la comunicazione autoreferenziale, scendano su questa terra e tornino ad occuparsi dell’amministrazione della città. Gli algheresi non hanno bisogno di slogan o di continui annunci sulla fine dei lavori. Hanno bisogno di opere concluse, funzionanti e consegnate nei tempi previsti. Magari senza squilli di tromba e vani rulli di tamburi. Chiediamo pertanto che venga riferito pubblicamente sullo stato reale dell’appalto, sulle ragioni che hanno determinato il fermo del cantiere, sulle eventuali responsabilità e, soprattutto, sulla data certa di completamento degli interventi”.

“Alghero merita amministratori capaci di risolvere i problemi, non professionisti della propaganda. Il Palamanchia è l’ennesima dimostrazione di una città ferma, bloccata da un’Amministrazione che parla molto ma progetta e conclude niente”. Concludono Tedde, Peru, Bardino e Ansini.