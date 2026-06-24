Autobus ad Alghero, fermate-sofferenza: disarmati davanti al “Mistero delle pensiline”

ALGHERO – Era il 16 marzo scorso quando i consiglieri comunali e presidenti di commissione Christian Mulas e Marco Colledanchise salutavano con soddisfazione lo stanziamento di 85mila euro destinato alla realizzazione delle pensiline Arst.

Non solo. Come riportato da Algheronews [leggi] , i due esponenti politici dichiaravano: «Dopo diverse segnalazioni e interventi portati all’attenzione del Consiglio comunale, finalmente si arriva a un risultato concreto che consentirà di dare risposta a un problema segnalato da tempo da tanti cittadini».

Tre mesi dopo, però, di quel “risultato concreto” non c’è traccia. Nonostante annunci, dichiarazioni, comunicati e rassicurazioni, Alghero continua a fare i conti con fermate prive di qualsiasi riparo. Un problema tutt’altro che secondario, soprattutto in giorni segnati da temperature eccezionali, ampiamente previste e annunciate da settimane.

A pagarne il prezzo sono cittadini, anziani, lavoratori e turisti, costretti ad attendere gli autobus sotto un sole implacabile, senza una pensilina, un’area ombreggiata o un minimo punto di ristoro. Emblematica, in questo senso, la situazione della fermata dell’aeroporto, uno dei principali biglietti da visita della città.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: possibile che una questione tanto semplice continui a rimanere irrisolta? Perché se già fin troppo evidente e disarmante che le grandi opere richiedano tempi lunghi, quasi biblici, appare piuttosto irreale l’impossibilità di garantire servizi essenziali che incidono sulla qualità della vita quotidiana di residenti e visitatori.

Più che un ritardo, sembra l’ennesima dimostrazione di una politica che fatica a trasformare gli annunci in risultati tangibili. E mentre si moltiplicano eventi e iniziative destinate a promuovere l’immagine della città, restano irrisolte criticità elementari che da anni attendono una risposta.

Perché il vero problema non è soltanto l’assenza delle pensiline. Il problema è una città che continua a inseguire grandi ambizioni, ma, in troppe situazioni, senza riuscire a garantire servizi minimi. Lo dimostra anche la cronica carenza di bagni pubblici, più volte denunciata e ancora lontana da una soluzione adeguata.

Alghero aspira legittimamente a essere una destinazione turistica d’eccellenza e una vetrina internazionale. Ma una città si giudica anche dalla qualità dei servizi che offre ogni giorno, non soltanto dagli eventi che ospita o dalle cartoline che promuove.

E vedere, nell’estate del 2026, decine di persone in attesa sotto il sole, senza alcuna protezione, non è soltanto un disagio: è il simbolo di una normalità che non dovrebbe più essere accettata e anche dell’impossibilità, o quasi, della “politica” a risolvere anche le problematiche più ordinarie