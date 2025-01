Palacongressi, restyling area esterna: verde, decoro, servizi e nuove economie. Parla l’assessore Marinaro |video

ALGHERO – E’ un target, ad oggi ancora mancato, delle Amministrazioni Comunali. In particolare delle due precedenti all’attuale. Entrambe andarono vicine all’obiettivo. Ma, almeno dalle intenzioni e primi atti, pare sarà la compagine guidata dal sindaco Cacciotto a tagliare il traguardo.

Niente di trascendentale, ma sicuramente un passo avanti verso un percorso virtuoso di riqualificazione di una delle maggiori aree del territorio: Maria Pia. In particolare degli spazi, fronte mare, adiacenti l’anfiteatro Ivan Graziani e il Palazzo dei Congressi. 1milione di euro per dare vita, finalmente, ad un polo dedicato allo sport (sono presenti tre campetti polivalenti, spogliatoi e bagni), intrattenimento, famiglie con anche l’aggiunta di attività di mescita (bar, ristorazione, etc).

Decoro e servizi che, come illustrato dall’assessore interessato al progetto, ovvero Francesco Marinaro, e dal tecnico comunale Massimo Dedola, daranno lustro ad una zona dal grande potenziale non solo per l’ubicazione geografica, a due passi dal mare, ma anche per la presenza dei grandi eventi musicali estivi. In questo modo, come accade in diverse altre località che propongono tali importanti appuntamenti, sarà possibile recarsi prima degli stessi eventi o fermarsi anche dopo e soprattutto si contribuirà a decongestionare il centro cittadino che, soprattutto nei mesi estivi, si trova in condizioni critiche, oltre che a creare nuove economie.

Diversi obiettivi, raggiunti con un unico target. Atteso da tempo e che, adesso, dovrebbe essere raggiunto entro l’estate. Almeno così garantisce l’Amministrazione Cacciotto per bocca dell’assessore Marinaro.

ECCO LE PAROLE DELL’ASSESSORE FRANCESCO MARINARO