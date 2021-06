ALGHERO – “Ci sono voluti 15 anni per far sparire cassoni indecorosi, destinati alla nuova area ecologica, di fronte l’ospedale civile e far posto a più utili parcheggi destinati ai pazienti. Si tratta di piccoli segnali, ma di grande importanza, per cui da subito mi sono speso. Il decoro, l’ordine, la pulizia, la cura degli spazi verdi, il loro attrezzamento, l’attenzione ai più deboli, non sono fattori di secondo piano”, così il presidente Michele Pais.