Ministro Guerini in Sardegna, plauso di Pais

CAGLIARI – “Oggi visita a Decimomannu del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini per la scuola internazionale di addestramento al volo in collaborazione con la Leonardo. Una grande occasione di sviluppo economico e scientifico per la nostra terra, che coinvolge imprese locali, possibilità di collocamento e ricollocamento lavorativo, studio e ricerca dell’università, su cui la Regione sta puntando molto”, cosi il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais riguardo l’importante visita di oggi.