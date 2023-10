Padel Mondiale in Sardegna, “Ulteriore grande occasione per la Sardegna”

CAGLIARI – “La Sardegna sarà nuovamente la sede di un appuntamento internazionale di padel, disciplina che anno dopo anno conquista atleti e spettatori. Un’ulteriore occasione di visibilità, anche mediatica, per la Sardegna, che grazie ad un ricco programma di manifestazioni sportive si vuole consacrare come ‘isola dello sport’. Oltre quaranta manifestazioni che, da marzo a novembre, attraversano l’intera i nostri territori intensificando la promozione turistica e contribuendo all’obiettivo della destagionalizzazione dei flussi turistici”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del ”Fip platinum Sardegna”, in programma fino all’’8 ottobre nei campi del Tennis club di Cagliari.

“Grazie alla programmazione regionale, l’Isola è diventata la terra di riferimento di tante discipline sportive e in questa occasione Cagliari ospiterà tanti campioni del padel mondiale: oltre 296 atleti iscritti in rappresentanza di sedici nazioni – ha aggiunto l’assessore Chessa – Sin dai difficili tempi della pandemia, ho individuato lo sport come un fondamentale strumento di promozione dell’immagine nazionale ed internazionale della Sardegna, riuscendo a cogliere le opportunità fornite da tante manifestazioni di indiscutibile livello”. (fm)