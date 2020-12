P. Torres, Spanu: subito buoni spesa in piccole attività

PORTO TORRES – Il periodo, nonostante qualche piccolo e fievole segnale positivo sul versante della diffusione del Covid, resta molto critico. Ancora di più nei territori che, da tempo, anche a causa di anni di mancate risposte anche alle più basilari esigenze dei cittadini, sono in profonda crisi.

Cosi anche attivare immediatamente dei buoni per la spesa alimentare diventa essenziale. Ed è cosi che Bastianino Spanu, neo eletto consigliere comunale del Psd’Az, chiede che questa azione venga resa operativa subito anche a Porto Torres. E ciò tramite una segnalazione in Consiglio Comunale del 30-11-2020 che fa riferimento alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare decreto legge 154/ 2020. Con il Decreto Ristori-Ter” con cui sono stati stanziati 400 milioni di euro di buoni spesa alimentare a favore delle famiglie con problemi economici.

“Al Comune di Porto Torres sulla base dell’ordinanza della Protezione Civile risulta che verrà erogato un contributo pari di euro 178.912,75. Una boccata d’ossigeno per le tante famiglie turritane in difficoltà“, e ancora “la delibera di giunta per la variazione al bilancio per l’inserimento dei fondi è stata approvata ieri”. Inoltre, sempre Spanu, che chiedo che “i buoni vengano consumato soprattutto nelle piccole attività commerciali e non solo nella grande distribuzione”.