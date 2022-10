Ozieri, i Riformatori ripartono col nuovo coordinamento

OZIERI – Nei giorni scorsi è stato definito il nuovo organigramma del coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi a Ozieri. Alla presenza del coordinatore regionale Aldo Salaris sono stati nominati Carmen Farina coordinatrice cittadina con Giuseppe Bellu e Alessandro Langiu vice. «I Riformatori Sardi si organizzano per il rilancio e le sfide future, con la consapevolezza che il lavoro sarà duro ma con la forza dell’amore per Ozieri, una città che necessita di una visione programmatica che avrà bisogno di un grande impegno, passione e senso di sacrificio da parte di tutti», scrivono dal coordinamento cittadino.

Soddisfazione da parte di Aldo Salaris, sicuro che i nuovi componenti dei Riformatori di Ozieri sono pronti a dare il meglio per la propria città. «Oggi c’è bisogno di persone serie e dinamiche, di qualcuno che agisca e che voglia passare dalle parole ai fatti”, scrive.

Carmen Farina, Giuseppe Bellu e Alessandro Langiu sono da sempre impegnati in politica che vogliono coinvolgere quante più persone possibile per condividere la loro idea di Ozieri con proposte nuove, oltre battersi per le grandi sfide dei Riformatori Sardi, come l’Insularità in Costituzione e la Sardegna patrimonio dell’Unesco. Carmen Farina è una maestra elementare che, insieme ad Alessandro Langiu, istruttore di Tennis, nelle scorse comunali hanno raggiunto un ottimo risultato elettorale. Giuseppe Bellu, già dirigente provinciale dei Riformatori, è un ingegnere e uomo di sport