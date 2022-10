Ingresso Alghero: “ok ai parcheggi, ma con area verde”

ALGHERO . “Grande enfasi da parte dell’amministrazione Conosci, con tanto di fotografie e selfie, per aver realizzato un parcheggio a raso in una delle poche aree libere della parte più periferica cittadina: la zona è sita tra via Massimiliano Barracu e Via Antonio Curtis e va a scendere nella via Aldo Moro. Premettendo che l’area ora è notevolmente migliorata in confronto a prima e che la carenza di parcheggi è preoccupante, anche se c’è da dire che quell’area i parcheggi li aveva, non era esteticamente una bella area, ma in confronto, sono diminuiti (… Sono 90 posteggi su 140 promessi), ciò che vogliamo dire è che quell’area poteva essere pensata come una zona verde, un area relax per anziani che poteva ospitare un piccolo parco giochi (cosa che manca nella zona!!!), per i bimbi che abitano lì.

I pochi alberi, le poche panchine inserite servono a poco e non trasformano quella zona in area verde, anzi si è semplicemente usato tanto asfalto, ne più e ne meno e si può prendere come esempio la zona del canalone, per evidenziare che lì, invece che un parco per regalare ai bimbi un pomeriggio o le mattinate libere di gioco, si è realizzato un piccolo posteggio, con buona pace dei residenti della Pivarada che non approvano ciò.

Al di là di queste importanti osservazioni, il parcheggio è fatto e non si può tornare indietro, salvo (e questo si potrebbe fare), pensare ad un area verde per la rimanenza di quell’area che arriva a Don Bosco (sapendo che quella rotonda deve essere allargata), che abbia alberi e giochi per i bambini. Non sarebbe né una tragedia né tantomeno difficile da realizzare”

Gruppo consiliare PD Alghero