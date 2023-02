Ospedali di Alghero e Ozieri, riprendono le visite ai ricoverati: prescrizioni

SASSARI – Nella Asl di Sassari le visite ai ricoverati riprendono sia nella fascia mattutina che serale. In questi giorni la Asl del Nord Ovest della Sardegna ha stabilito l’incremento delle visite negli ospedali di Ozieri e Alghero: orari ed eventuali restrizioni verranno stabiliti dalle singole unità operative.

Si ricorda che dal primo gennaio non c’è più l’obbligo della certificazione verde (green pass) ma tutte le persone che frequentano le strutture ospedaliere, siano essi operatori, familiari o visitatori dovranno continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione. Sino al 30 aprile 2023 sara’ obbligatorio: indossare la mascherina FFP2, igienizzare le mani, controllare la temperatura. L’accesso sarà consentito a familiari, accompagnatori, visitatori che dichiarino (con autocertificazione) di non avere sintomatologia da covid 19 o avere contatti stretti con persone sintomatiche. Il personale addetto al controllo degli ingressi dovrà vigilare sul rispetto delle prescrizioni e in caso di inadempienza dovrà negare l’accesso alla struttura ospedaliera. È sempre consentito l’accesso degli accompagnatori di pazienti minori, donne in gravidanza, accompagnatori/caregiver di pazienti in particolari

condizioni per i quali è consentito l’accesso ai reparti di degenza e di pronto soccorso per prestare assistenza. Ora le visite ai degenti verranno garantite sia la mattina che la sera.