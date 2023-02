600mila euro alle Città di Fondazione: “Mantenuto impegno della Lega”

CAGLIARI – “Promuovere la conoscenza dei fenomeni storici e culturali che hanno portato alla nascita delle città di fondazione agli inizi del ventesimo secolo. Una importante pagina della storia della Sardegna che dalle bonifiche di Arborea all’esodo giuliano-dalmata verso Fertilia, arriva fino alla storia mineraria di Carbonia. Un impegno che grazie alla Lega, che sul tema aveva presentato una proposta di legge la PL 241 primo firmatario Michele Ennas e grazie al fondamentale impegno del Presidente del Consiglio, On. Michele Pais, diventa realtà e muove i primi passi. Soddisfazione da Ignazio Manca che sul tema ha presentato un emendamento: «lo stanziamento pone le basi non solo per ricordare questi fenomeni ma anche per valorizzare il loro patrimonio architettonico e artistico». Risorse per complessivi 600 mila euro -300 mila per il 2023 e 300 mila per il 2024- destinate ai Comuni di Alghero, Arborea e Carbonia per tramandare e far conoscere la storia che ha portato alla loro nascita”.

Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna