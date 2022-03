Ospedale Civile, nuovo tunnel per il Pronto Soccorso

ALGHERO – “La realizzazione di un tunnel coperto per garantire il transito protetto di pazienti e barelle dal pronto soccorso è ulteriore segno di attenzione, provvisorio (in attesa dei lavori di ristrutturazione già finaziati e in fase di progettazione) ma necessario. Dalla settimana prossima, inoltre, riprenderà a pieno regime l’attività di endoscopia nei locali al piano terra, gli importantissimi esami di screening dei tumori del colon, la cui diagnosi tempestiva è di fondametale importanza per prevenire la pericolosità, anche grazie alla nuova strumentazione tecnologica di ultima generazione, che ha sostituito quella obsoleta presente.

Non c’è solo il covid”, cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.