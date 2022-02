ALGHERO – L’Aou di Sassari ha attivato uno sportello ticket al piano terra dell’ospedale Marino di Alghero, Regina Margherita. Sarà possibile pagare il ticket per le prestazioni sanitarie di ortopedia, traumatologia e riabilitazione funzionale. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30. Per temporanee esigenze di tipo tecnico, al momento, il pagamento può essere effettuato soltanto in contanti.