Orizzonte Comune da Cacciotto: “Gruppo unipersonale, fitti brevi e maggiore collegialità”

ALGHERO – “Nella serata del 23 gennaio il coordinatore cittadino di Orizzonte Comune Antonio Cardin, con la delegazione del movimento civico, composta da Massimiliano Lepri, Mario Corrias, Sergio Grimaldi ed alla presenza del Consigliere Comunale Marco Colledanchise, ha incontrato il sindaco della città di Alghero Raimondo Cacciotto”, cosi dal coordinamento di Orizzonte Comune.

“In un clima sereno e costruttivo sono state affrontate alcune questioni per noi di rilevante importanza.

Al primo punto la richiesta da inoltrare al Segretario Generale, per l’istituzione del gruppo consiliare misto unipersonale, ai sensi della sentenza del T.A.R. Vene-to n. 1273/2022. La citata sentenza introduce infatti la “non imposizione del numero minimo di consiglieri per costituire un gruppo misto. L’Ente che intenda applicare il suddetto principio dovrà apportare le dovute modifiche statutarie e regolamentari”. Nella stessa direzione si è mosso il Ministero dell’Interno con parere prot. n. 0012570 del 27/04/2023 ritenendo “ammissibile il gruppo consiliare misto unipersonale”. Tale richiesta muove dall’esigenza di consen-tire legittimamente al Consigliere Marco Colledanchise il suo insediamento come Capogruppo nel gruppo consiliare misto, previa modifica del Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Come secondo punto è stato affrontato il tema della comunicazione tra Amministrazione e le varie compagini politiche del campo largo che hanno consentito l’elezione del Sindaco Cacciotto e dell’attuale maggioranza. In questa prospettiva l’accento è stato posto proprio sulla necessità di un maggiore coinvolgimento dei partiti nell’azione della Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di riflettere congiuntamente soprattutto sui grandi temi che riguardano la città”.

“Come terzo punto è stata nuovamente sottoposta all’ attenzione del Sindaco la proposta del consigliere Marco Colledanchise, sollecitando la costituzione di un fondo di garanzia di 400.000 euro per incentivare i proprietari ad affittare le case tutto l’anno e dare “respiro” all’annoso problema delle famiglie che – non trovando soluzioni abitative ad Alghero sono costrette ad emigrare nei centri vicini.

In riferimento allo stato dell’arte del Piano Urbanistico abbiamo inoltre richiesto un incontro con l’Assessore all’ Urbanistica architetto Roberto Corbia per avere un confronto con i nostri tecnici sul PUC in modo da essere edotti sulle linee guida e sul percorso che si intende intraprendere per uno sviluppo armonico e razionale della città”.

“Il Sindaco ha poi spiegato a quanti e quali problemi ha dovuto porre rimedio con i vari assessori per far partire diversi cantieri e ci ha preannunciato che presto grazie all’ interessamento dell’Assessore Regionale al Turismo Franco Cuccureddu, Alghero beneficerà di importanti risorse per alcuni interventi sul palazzo comunale che consentiranno, tra l’altro, il completamento del restauro in atto presso il Forte della Maddalenetta”.

“L’ incontro, svoltosi in un clima estremamente positivo e propositivo, ha consentito un continuo reciproco scambio di inediti spunti operativi per una Alghero sempre più efficiente e performante nonostante le diverse problematiche a cui quotidianamente l’Amministrazione deve far fronte. L’incontro si è chiuso confermando per il primo lunedì di marzo la data del prossimo incontro”.