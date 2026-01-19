“Opere Pubbliche, 20milioni per Alghero: grande soddisfazione”

ALGHERO – “Dall’ex Cotonificio alla Circonvallazione, al Palazzo Civico di via Columbano, al porto, alla viabilità, le svolte attese per le opere pubbliche della città arrivano consistenti e in grado di dare un forte impulso ai cantieri. Le risorse regionali comprendono diversi ambiti sui quali l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha riposto impegno e attenzione ai fini di una definizione quanto mai attesa. Interventi strategici e indifferibili che si aggiungono a investimenti sul porto e manutenzioni straordinarie del patrimonio abitativo pubblico, con un pacchetto di risorse pari a 20 milioni, provenienti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna. “Sono somme preziose che ci consentiranno di intervenire nelle opere pubbliche più attese dalla cittadinanza – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – e per le quali si è resa necessaria una nuova dotazione di risorse. Il dialogo con la Regione e con l’Assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu produce risultati auspicati e sono certo che questo trend proseguirà con nuove programmazioni e investimenti”. Le misure della Regione consentono di sbloccare il cantiere di Palazzo Civico di Via Columbano con 800 mila euro, e arrivano fondi ulteriori per la Circonvallazione (1 milione di euro) l’ex Cotonificio (800 mila euro) insieme ad altri interventi sulla viabilità (700 mila euro) oltre alle risorse strategiche per la portualità (8,5 milioni). “In 18 mesi abbiamo portato al Comune di Alghero risorse importanti – sottolinea l’Assessore Antonio Piu – fin dal mio insediamento ho messo al centro l’obiettivo di fornire agli enti locali la possibilità di programmare le opere, soprattutto attraverso nove bandi che, grazie a una graduatoria, consentiranno di scorrere e finanziare le opere. Questa è la quarta tappa che faccio nei territori per rendicontare in modo puntuale le risorse, per una comunicazione trasparente e diretta con cittadine e cittadini”. Il report dell’Assessorato regionale comprende anche le diverse azioni sul patrimonio abitativo pubblico, oltre al finanziamento di 1,7 milioni per la costruzione di 20 alloggi popolari di Carrabuffas. Ma in sostanza è attesa una decisiva operazione di riqualificazione degli alloggi popolari, a partire dall’intervento “POC_INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETÀ AREA”, infatti, al Comune di Alghero sono stati destinati 2,7 milioni di euro. Manutenzioni straordinarie sono previste inoltre su 25 alloggi nel Comune di Alghero nell’ambito di un finanziamento complessivo di 1,5 milioni destinato ai Comuni di Alghero, Ittiri, Putifigari, Romana, Villanova Monteleone. E inoltre, manutenzioni straordinarie degli immobili Area di Sant’Agostino, Santi Angeli e a Caragol. “Il 2026 è l’anno in cui la città raccoglierà i risultati del lavoro di programmazione e di prosecuzione degli interventi rimasti incompleti – spiega l’Assessore ai lavori Pubblici Francesco Marinaro – e di questo dobbiamo dare atto della completa disponibilità dell’Assessore Piu e del lavoro svolto dagli uffici del Comune di Alghero. Impianti sportivi, opere che si rilanciano come l’ex Cotonificio e Palazzo Civico, l’accelerata della Circonvallazione, il porto, siamo pronti a mettere a terra risorse importanti per la città”. Manutenzioni straordinarie inoltre per il Lungomare (160 mila euro) l’attività di progettazione dello stadio Mariotti (75 mila euro), la messa in sicurezza delle tribune e impiantistica del campo da Rugby (455 mila euro), interventi nel Cimitero (250 mila euro), l’illuminazione della zona di Maria Pia (125 mila euro) la realizzazione di parchi giochi nelle borgate (100 mila euro). Ci sono ancora spazi per interventi ulteriori, per i quali l’Amministrazione ha partecipato ai bandi finanziati dalla legge finanziaria (L.R. 12/2025). In questa prima fase sono state finanziate tre opere (Cimitero, Cotonificio e Viabilità) ma si attende lo scorrimento delle graduatorie non appena saranno stanziate nuove risorse per interventi sull’abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione dei centri urbani, riqualificazione edifici pubblici”.

Ufficio Comunicazione sindaco Cacciotto