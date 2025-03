Opere idriche, “In arrivo in Sardegna, grazia a Salvini, 46milioni di euro”

ROMA- “Grazie al lavoro della Lega al Governo e su spinta del vicepremier e ministro Salvini, sono in arrivo per la nostra Sardegna oltre 46 milioni attraverso il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Risorse preziose destinate al nostro territorio e fondamentali per la realizzazione di infrastrutture idriche strategiche, che sono necessarie sia per un’adeguata gestione dell’acqua, sia per ammodernare e mettere in sicurezza gli impianti. E’ l’ennesima dimostrazione di concretezza e pragmatismo della Lega e di Matteo Salvini, che lavora per sbloccare opere e migliorare l’efficienza dei servizi dopo anni di immobilismo”. Lo afferma in una nota Michele Ennas, segretario regionale della Lega in Sardegna