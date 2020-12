Olmedo differenziata all’85%, taglio tariffe

OLMEDO – Nei giorni scorsi si è conclusa la consegna del calendario e del kit per della raccolta differenziata per l’anno 2021; il servizio porta a porta, con il nuovo appalto ha avuto qualche cambiamento finalizzato alla riduzione del secco indifferenziato e all’incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti.

I cittadini hanno recepito velocemente il nuovo calendario di raccolta contribuendo, nonostante le difficoltà collegate alle numerose utenze Covid, al conseguimento di risultati di assoluto rilievo con l’incremento di oltre 15 punti percentuale di raccolta differenziata rispetto all’inizio del mandato, raggiungendo in alcuni mesi la soglia del 90%.

Infatti rispetto all’anno 2016, in cui la percentuale di raccolta differenziata era stata pari al 70,57%, nel mese di luglio 2020 si è rilevato il 90,40% di rifiuti differenziati, l’89,70% nel mese di agosto 2020 e l’84,95% nel mese di settembre 2020.

Un eccellente risultato ottenuto grazie alla fattiva collaborazione della comunità e del costante supporto dell’ufficio ambiente condotto con grande impegno dall’Assessore Tore Siffu.

In proposito il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato il nuovo Piano Economico Finanziario per la raccolta dei rifiuti che consentirà sin dal prossimo anno la riduzione delle tariffe in favore degli utenti.

Invitiamo i cittadini a proseguire con questa virtuosa condotta anche nell’imminente periodo festivo, effettuando un corretto e puntuale conferimento dei rifiuti, evitando in tal modo di vanificare l’impegno di un intero anno.

Nel ringraziare la comunità per la collaborazione, si invitano quanti ancora avessero dubbi sulla differenziazione dei materiali a consultare l’ecodizionario, consegnato nei giorni scorsi e disponibile presso i nostri uffici comunali o consultabile al seguente link: http://www.dovelobutto.info/coros/