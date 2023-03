Olio San Giuliano vince premio Ercole Olivario con l’extravergine Sardegna Dop

ALGHERO – L’azienda sarda Domenico Manca di Alghero sale sul gradino più alto del podio, nella categoria DOP fruttato leggero, alla 31/a edizione dell’Ercole Olivario. Organizzato dall’Unione italiana delle Camere di Commercio, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie che si è tenuto nei giorni scorsi a Perugia. Il prestigioso riconoscimento per la famiglia Manca arriva dopo l’importante conferma, per il secondo anno consecutivo, della leadership di migliore azienda olearia italiana al mondo nella Top 10 stilata dall’Evoo World Ranking.

“Questo nuovo traguardo – commenta con soddisfazione l’Amministratore Delegato Pasquale Manca – ci conferma che, sebbene non in discesa, la via della ricerca e degli investimenti tanto in olivicoltura quanto in tecnologia 4.0 sia il percorso giusto da seguire e perseguire con tenacia e determinazione.”