Odissea Città Metropolitana, da Palazzo Sciuti battono un colpo

SASSARI – L’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari, avv. Gavino Arru, ri ferisce in ordine alle attività svolte per la nascita del nuovo Ente.

È stata elaborata la bozza di Statuto della Città Metropolitana di Sassari che sarà sotto posta all’attenzione della Conferenza Metropolitana composta dai Sindaci dei 66 Comuni del territorio entro il mese di novembre.

L’Amministratore Straordinario ha convocato per il giorno 13 novembre p.v. la riunione con i Presidenti delle Unioni dei Comuni per individuare un percorso condiviso per l’isti tuzione del nuovo Ente.

A breve si terrà un incontro analogo con i rappresentanti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, il tutto finalizzato alla preparazione della Conferenza Metropolitana che verrà convocata entro il mese di novembre per l’adozione dello Statuto. È in fase di studio e di elaborazione lo stemma ed il gonfalone del nuovo Ente che sarà presentato nella medesima riunione.

I Dirigenti della Provincia di Sassari, ognuno per il proprio Settore di competenza, si stanno adoperando per la predisposizione del bilancio della Città Metropolitana nonché degli atti necessari per l’acquisizione dei software per la gestione dei flussi documenta li, degli atti e per la gestione della finanziaria per la Città Metropolitana di Sassari.

Ciascun adempimento sta osservando i termini previsti dalla Legge. Si sta collaborando fattivamente con il Commissario Straordinario, dott. Gian Piero Sca nu, che deve provvedere alla predisposizione degli atti propedeutici alla definitiva liqui dazione della Provincia di Sassari e con l’Amministratore Straordinario della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, dott. Rino Piccinnu, affinché tale Ente e la Città Metropoli tana di Sassari abbiano piena attuazione in sintonia tra loro e nell’interesse del territo rio.