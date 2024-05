Obra Cultural, presentazione del libro “L’Ovest all’Orientale”

ALGHERO – Giovedì 16 maggio, alle ore 18,00, presso la biblioteca catalana dell’Obra Cultural avrò il piacere di presentare il libro di Cristian Augusto Grosso “L’Ovest all’Orientale”, pubblicato da Catartica Edizioni.

In questo libro è contenuta una raccolta di poesie sentimentali, erotiche, politiche e sulla natura, che si conclude con “un breve saggio sull’irrazionalismo rivoluzionario”, come recita il sottotitolo stesso de “L’Ovest all’Orientale”.

Un libro politico di poesia, tra amore e ribellione e tensione ideale che mira ad offrire al lettore un’idea di poesia in favore del silenzio e dell’estetica verbale, per poi portare avanti un contenuto politico sulla sinergia degli opposti ed un rivoluzionamento dello stato di cose presenti, in un’ottica razionale quanto in un’ottica irrazionale.

Cristian Augusto Grosso è un giovane algherese di ventidue anni, studente universitario di lettere e filosofia, già alla seconda esperienza editoriale, con ulteriori pubblicazioni su alcune riviste specializzate sull’approfondimento del pensiero.