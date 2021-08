Nuovo piano ormeggi, mega-yacht in banchina: parla Piras |video

ALGHERO – Approvato il nuovo piano degli ormeggi delle banchine Sanità e Dogana, i posti in prima fila del porto turistico di Alghero. Come disposto dalla direzione generale Enti locali e Finanze del competente assessorato regionale, sarà il Consorzio del Porto presieduto da Giancarlo Piras a gestire le boe per le imbarcazioni in transito nella Riviera del Corallo. La banchina Sanità potrà ospitare barche fino a 27 metri di lunghezza, mentre nella banchina Dogana potranno approdare yacht fino a 50 metri. “Si tratta di un ottimo punto di partenza – fa sapere Giancarlo Piras – in passato abbiamo avuto problemi burocratici che ci hanno fatto perdere due stagioni. Per fortuna, grazie anche alla collaborazione con la locale Capitaneria di Porto, è stato modificato il regolamento ed ora le barche in transito potranno continuare ad arrivare numerose come avviene in questi giorni”. In allegato una breve dichiarazione video del presidente insieme ad una fotografia.