Mulas prende le distanze da Di Gangi

ALGHERO – E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia, unico rappresentante del partito in Consiglio Comunale, Christian Mulas a prendere la distanze dall’assessore Marco Di Gangi e nello specifico da quanto scritto riguardo la Fondazione Alghero e in particolare del suo presidente Andrea Delogu. Qui di seguito la missiva inviata da Mulas al Sindaco Conoci con la quale, di fatto, viene sancita, conseguentemente all’azione portata avanti da Di Gangi, una (definitiva) rottura tra il consigliere e l’assessore. Adesso la palla (come sempre in questi casi) passa al Sindaco.

Caro Mario,

ho letto con viva sorpresa e stupore una nota inviata ieri dall’assessore Di Gangi che contesta la legittimità della carica di Direttore della Fondazione oggi transitoriamente esercitata dal Presidente Delogu. Debbo mio malgrado comunicarti che non posso condividere tale metodo politico, che pare teso a creare esacerbazioni non costruttive in maggioranza in un momento molto delicato per la vita della città e la funzionalità della Fondazione che specie in questa stagione esercita un ruolo strategico importante. Metodo e merito, tengo a precisare se mai vi fosse bisogno, da me non condivisi preventivamente e dai quali sono costretto a prendere le distanze. Ritengo che in un momento così difficile per la città, per la politica e per la maggioranza sia importante costruire, piuttosto che mettere in discussione i ruoli. Il partito Fratelli d’Italia lavora con abnegazione e sacrificio tutti i giorni per sostenere le istanze dei cittadini e per consolidare la loro fiducia oggi messa a dura prova anche dall’emergenza socio economica sanitaria. Il partito Fratelli d’Italia come tu sai, continua ad essere un alleato importante per questa maggioranza e continua a dare pienamente fiducia al Sindaco che la rappresenta degnamente. Però, ti rappresento che questa presa di posizione dell’assessore Di Gangi, non è stata condivisa e tantomeno concordata con il sottoscritto e certamente non mi trova d’accordo. Ho sempre difeso a spada tratta la linea dell’assessore Di Gangi, qualche volta andando anche contro la linea del partito che oggi mi onoro di rappresentare degnamente in Consiglio Comunale, oggi però la mia posizione si trova in difficoltà. Concludo questa mia missiva, nel ribadire da parte del partito Fratelli d’Italia la piena fiducia a te e alla maggioranza.