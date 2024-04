Nuovo cda della Fondazione, ecco i nomi

ALGHERO – il sindaco Mario Conoci, dopo la revoca del presidente Andrea Delogu e la decadenza del cda, ha nominato questo pomeriggio il nuovo consiglio d’amministrazione composto da Pierpaolo Carta, Roberto Cau e Neria De Giovanni.

ECCO IL DECRETO DI NOMINA/

Richiamati i provvedimenti sindacali n. 50 del 31/10/2019 e n. 74 del 07/12/2022 con i quali sono stati, rispettivamente, nominato e confermato il CDA della Fondazione Alghero;

Richiamati, altresì, i propri provvedimenti nn. 17 e 18 del 20/04/2024 con i quali sono stati revocati i membri del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del nuovo CDA della Fondazione Alghero;

Dato atto che l’articolo 16, comma 1, dello Statuto della Fondazione Alghero prevede che “Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 5 membri, di cui la maggioranza è nominata dal Comune di Alghero, quale Socio Fondatore, e per esso dal Sindaco. La minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominata da eventuali altri Soci Successivi …”;

Rilevato che secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 16 dello Statuto, il mandato del Consiglio d’Amministrazione precedentemente in carica sarebbe scaduto il 06/12/2025;

Visto lo Statuto della Fondazione Alghero ed in particolare gli articoli 6, 15 e 16;

Ribadita la propria competenza in base al combinato disposto degli articoli 6 e 16 dello Statuto;

DECRETA

 di nominare, per quanto in premessa, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero i Signori:

1. Roberto Cau, nato a Cagliari il 12/06/1964;

2. Neria De Giovanni, nata a Sestri Levante (GE) il 27/11/1952;

3. Pietro Paolo Carta, nato a Sassari il 29/06/1964;

 di dare atto che secondo quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto e tenuto conto del provvedimento sindacale n. 74 del 07/12/2022, l’incarico conferito con il presente atto scadrà il 06/12/2025;

 di demandare all’Ufficio di Segreteria del Sindaco gli adempimenti pubblicitari e di notifica del presente provvedimento ai Consiglieri nominati ed alla Fondazione Alghero.

Sindaco

Mario Conoci