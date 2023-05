Nuovi traguardi dopo il tumore: Pink Flamingos al Civile di Alghero

SASSARI – Tappa ad Alghero per le Pink Flamingos, Il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi. Sono 16 le donne del progetto โ€œPink Flamingosโ€ che, partite dallโ€™ospedale oncologico โ€œBusincoโ€ di Cagliari ieri (domenica 28 maggio) hanno raggiunto Oristano, e oggi, dopo aver percorso 109 chilometri, sono arrivate questo pomeriggio allโ€™ospedale Civile di Alghero.

Ad accoglierle in cittร cโ€™erano il Direttore Sanitario della Asl di Sassari, Vito La Spina, oltre agli operatori dellโ€™Oncologia Ospedaliera del โ€œCivileโ€, e numerosi rappresentanti dei reparti dellโ€™ospedale algherese.un nutrito gruppo che ha accolto le cicliste con un lungo applauso: โ€œTutti noi dobbiamo imparare a godere delle cose belle della vita, e voi oggi state lanciando un importante messaggioโ€, ha detto il Ds La Spina.

โ€œCon il nuovo atto aziendale abbiamo voluto ridare una nuova veste ai nostri ospedali e stiamo lavorando per realizzare quanto contenuto nel documento programmatori. In questโ€™ottica sosteniamo queste occasioni di sensibilizzazione che tengono alta lโ€™attenzione su un argomento quale le malattie oncologiche. In risposta alle esigenze della nostra popolazione stiamo creando ad Alghero una equipe multidisciplinare, che possa lavorare in rete con lโ€™ospedale di Ozieri e con le altre strutture del territorio, come anche con lโ€™Aou, e possa realizzare dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), di chirurgia oncologica a bassa- media intensitร di cura, come il percorso senologico, o anche la chirurgia addominale per via laparoscopicaโ€, ha detto il Direttore sanitario della Asl di Sassari, Vito la Spina.

โ€œVogliamo dimostrare alle altre donne che si trovano a percorrere il nostro stesso percorso che si puรฒ reagire alla malattia, percheโ€™ noi siamo lanciate verso una modalitร nuova di vita, ma vogliamo precisare che i guerrieri siete voi operatori sanitari a cui noi ci affidiamo in maniera completa. Lโ€™idea di poter restare nei nostri territori e avere le stesse opportunitร di cura vicino a casa, ci fa be sperare โ€, ha detto Cristina Concas, presidente dellโ€™associazione Pink Flamingos.

La pedalata proseguirร domani per Sassari (30 maggio), per poi toccare La Maddalena (31 maggio), Olbia (primo giugno), Nuoro (2 giugno), Lanusei (3 giugno), per concludersi a Cagliari il 4 giugno al Parco delle Emozioni. La Asl di Sassari ringrazia i volontari e i privati che hanno reso possibile la manifestazione.