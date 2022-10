ALGHERO – Nuova vita per la pineta di Maria Pia ad Alghero con l’arrivo di una ventina di alberi, che di fatto, andranno a sostituire una parte di quelli rimossi nei mesi scorsi sulla base di un progetto del Comune di Alghero con l’Ente Foreste della Sardegna.

Si è trattato di un progetto avviato nel dicembre 2021, con una copertura finanziaria di circa 85mila euro, che ha previsto opere di silvicoltura e diradamento selettivo, finalizzati a migliorare la stabilità della pineta e anche per attivare processi di rinaturalizzazione di alcuni tratti. Nello specifico erano stati rimossi alcuni alberi di pino ormai morti, non più in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti del sistema dunale e che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per i frequentatori dell’area verde.

Ora lo step successivo, la riforestazione, con un progetto interamente realizzato dall’Assessorato alle manutenzioni e finanziato con fondi regionali, ricavati dalle economie del precedente finanziamento di 85mila euro. Gli alberi sono arrivati proprio nella giornata di ieri, martedì 25 ottobre, e verranno piantumati già in questi giorni.

“Si tratta di un percorso volto alla riqualificazione con la piantumazione di nuovi alberi per garantire la continuità di questo importante polmone verde della nostra città” dichiara l’Assessore alle manutenzioni e opere pubbliche Antonello Peru.