Nuova Civica e Udc con Tedde. Rebus Riformatori Sardi e Noi con Alghero

ALGHERO – Anche se la “situazione è ancora fluida”, come detto ieri ad Algheronews da Francesco Marinaro, ancora in campo come potenziale candidato a sindaco, il tic toc dell’orologio impone dei passi avanti. E, nonostante le reiterate dichiarazioni diffuse in tutti i media rispetto ad un possibile “passo indietro” di Marco Tedde, è sempre più evidente, come anche confermato da alcuni importanti leader azzurri catalani, che l’ex-consigliere regionale è totalmente in corsa per riconquistare la poltrona da Primo Cittadino.

Ciò anche se la coalizione, almeno da quanto emerso in questi giorni, appare piuttosto ingarbugliata coi Riformatori Sardi che, almeno nella loro quota maggioritaria, paiono intenzionati a non sostenere Tedde fino addirittura a rischiare di perdere il simbolo. Almeno così pare, tanto è vero che sta emergendo qualche nome di una presunta civica, “Alghero Unita”, che potrebbe essere connessa agli stessi Riformatori. Discorso simile per Noi con Alghero e Psd’Az.

Nel frattempo, Marco Tedde incassa due sostegni: una nuova civica algherese e il via libera dall’Udc, già reso noto durante la presentazione a Sassari. “In vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno il coordinatore cittadino Lelle Salvatore e il capogruppo Nina Ansini confermano quanto giù indicato dalle segreterie regionali e provinciali in merito al sostegno della candidatura a sindaco per Marco Tedde”.

Stesso discorso, ma tramite una nota diffusa dall’addetta stampa, arriva un ulteriori sostegno. «Siamo pronti a lavorare per il futuro della città, e lo vogliamo fare senza salti nel buio supportando chi ha dimostrato di avere la giusta capacità ed esperienza. Per questo riteniamo che Marco Tedde sia il candidato sindaco che riuscirà a dare un nuovo impulso per programmare l’Alghero dei prossimi 20 anni. Siamo convinti che gli algheresi abbiano bisogno di chiarezza, per questo auspichiamo si definisca quanto prima il perimetro della coalizione a sostegno di Marco Tedde, così come recentemente definito dai principali partiti del centro destra liberale sardista, e avviare la campagna elettorale che possa portare alla vittoria. Di nostro garantiremo il massimo impegno verso una visione di città aperta e proiettata al futuro e all’Europa ma che riprenda in mano le radici storiche e la volontà di tornare ad essere la perla della Riviera del Corallo. Siamo a disposizione di chi vorrà unirsi al nostro Movimento Civico e contribuire al completamento della lista per le elezioni comunali del prossimo 8-9 giugno ed alla redazione del programma di governo a sostegno di Marco Tedde.»

Il sostegno al Candidato Sindaco Marco Tedde, fanno sapere dal “Movimento Civico”, è stato espresso durante la conferenza stampa a Sassari dai rappresentanti del Movimento Maria Vittoria Porcu, Rodolfo Valentino ed Alessandro Magrini. Sono altresì parte attiva Antonello Muroni, Giuseppe Cossu, Nicola Salvio, Raffaele Cadinu, Andrea Montalbano, Salvatore Calvia, Rita Catardi, Claudio Urgias e Alessandro Balzani.