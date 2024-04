Al via il progetto “A scuola nel territorio” : le parole di Conoci e Salaris | video

ALGHERO – Questa mattina a Porta Terra la firma della convenzione “A scuola nel territorio” tra il Comune di Alghero, l’Istituto di Istruzione Superiore “Piazza Sulis” di Alghero (IPSAR e IPIA) e il Dipartimento di Storia Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, con cui si attueranno progetti territoriali rivolti all’ampliamento dell’offerta formativa didattica in città, così da favorire la vicinanza delle istituzioni alle famiglie e combattere il fenomeno della dispersione scolastica. Presenti il sindaco Mario Conoci, l’assessora alle Politiche Sociali Maria Grazia Salaris, il dirigente scolastico prof. Vincenzo Scanu, i professori Luisa Pandolfi (referente scientifico del progetto) e Aurelio Piras, e la referente per il comune di Alghero per le politiche sociali e la qualità della vita, Giovanna Palomba.