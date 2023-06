Nuova centrale elettrica, dubbi sull’ubicazione

ALGHERO – “Commissione consultiva a porta terra sulla realizzazione da

parte dell’Enel una nuova centrale elettrica alle porte della città

nella parte Sud a pochi metri dal centro abitato , dalla casa per

anziani e da qualche albergo, ancora una volta ci troviamo a dover

condividere un progetto calato dall’alto e che in questo caso parrebbe

abbia avuto anche un via libera ( almeno a parole dagli uffici comunali

) questo è quello dichiarato dai progettisti dell’Enel , abbiamo

cercato di capire il più possibile sia dai funzionari comunali, dai

tecnici Enel e anche dal comitato spontaneo nato per bloccare questa

iniziativa I particolari del progetto e se avevamo qualche dubbio

qualche settimana fa oggi siamo ancora più convinti ( almeno

l’opposizione) che questa localizzazione non è adeguata per una serie di

ragioni, sicurezza , vicinanza all’abitato e anche all’utilita paventata

del progetto , non credo salvo sorprese che questa pratica possa

ottenere il via libera del consiglio comunale vedremo nelle prossime

settimane se l’Enel insistera con il progetto fino ad arrivare

all’esproprio per uso pubblico paventato nell’incontro di oggi o come

chiesto dai consiglieri e dal comitato spontaneo si lavori per una

lochescion diversa meno impattante e più sicura per gli abitanti di

sicuro il voto dell’opposizione sarà contrario”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD